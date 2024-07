Spanien hofft auf einen sporthistorischen Sonntag

Spaniens Kapitän Álvaro Morata hofft auf eine doppelte Titel-Party mit Alcaraz. „Ich hoffe, dass Sonntag ein denkwürdiger Tag für ganz Spanien wird. Wir werden dich von ganzem Herzen unterstützen und wie du immer sagst: Wir wissen beide, was es braucht, um zu gewinnen“, sagte Morata in einem von der UEFA geteilten Video. „Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche in Madrid und feiern zusammen.“