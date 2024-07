„Der Klettersteig ist sicher kein Kinderspiel“

„Es hat eine Gewitterwarnung für den frühen Nachmittag geben“, wundert sich Stefan Reiter. Der erfahrene Helfer der Bergrettung Gosau bekommt die Tragödie, die sich am Freitagnachmittag am Donnerkogel am Klettersteig Himmelsleiter abgespielt hat (wie berichtet), noch immer nicht aus dem Kopf.