Betriebskosten in Genossenschaften explodiert

Abrechnung zu spät

Auf „Krone“-Nachfrage teilte die Gesiba mit, dass in diesem Fall zwei Heizperioden verrechnet wurden, da die Wien Energie die Abrechnung für das vorige Jahr zu spät gelegt hatte. Doch selbst dann sei eine derartige Erhöhung nicht nachvollziehbar, so die Mieter, die sich sich nun an die Arbeiterkammer wenden wollen.