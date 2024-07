Außen pfui, innen hui: Facelift für ORF-Evergreen?

Die schon ordentlich in die Jahre gekommene Datingshow zieht noch immer, im Schnitt 807.000 Zuschauer hatte, wie berichtet, die erste Folge. Zurecht. Auch bei Folge 2, die heute, Montag, um 20.15 Uhr auf ORF 2 ausgestrahlt wird, kommt jeder Kiebitz auf seine Kosten: Die Charaktere so originell, die Geschichten so aufrichtig, dass man wie gebannt an der Mattscheibe klebt.