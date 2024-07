„Tatunca Nara“: Ein haarsträubendes Mord-Rätsel

Die Geschichte ist zwar nicht unbekannt, aber so lange her, dass die meisten Zuschauer beim Schauen der ARD-Doku „Tatunca Nara und die Toten im Dschungel“ ein paar mal nach Luft schnappen dürften: Ohne zu viel zu verraten, geht es um einen deutschen Hochstapler, der seit den 60er-Jahren in Brasilien lebt und von sich behauptet, der Häuptling eines geheimen Dschungelvolks zu sein.