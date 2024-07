Wisla Krakau legt im Duell der Rapid-Gegner vor

Rapid spielt am 25. Juli zunächst auswärts, eine Woche darauf steigt das Heimspiel (20.30 Uhr). Schafft Österreichs Tabellen-Vierter der abgelaufenen Saison den Aufstieg, geht es in der 3. EL-Quali-Rnde weiter, der Verlierer steigt in die Qualifikation der Conference League um.