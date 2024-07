Grazer vor Lokal zu Boden gestoßen – Lebensgefahr

Der Vorfall ereignete sich schon vor fast einem Monat, am 13. Juni 2024, in einem Lokal am Grazer Europaplatz bzw. in der Ghegagasse. Kurz nach Mitternacht wurden die Einsatzkräfte dorthin gerufen: Ein Mann war gestoßen worden und schlug mit dem Kopf am Gehsteig auf. Der 61-jährige Grazer wurde mit der Rettung ins Uniklinikum gebracht. Seither kämpft der Mann im künstlichen Tiefschlaf um sein Leben.