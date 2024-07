Simpler Trick rettet eine umstrittene Umwidmung

Aus eins mach zwei! Das scheint in Grünau die Erfolgsformel von SPÖ-Bürgermeister Klaus Kramesberger zu sein. Im Frühjahr kassierte er noch eine bittere Abfuhr beim Versuch der Umwidmung von rund 20 Hektar Grün- in Bauland am Ortsrand: „Ich war baff, ging fix von einer Zustimmung aus. Denn wir brauchen dringend Baugründe, um die Abwanderung durch die Errichtung von Hauptwohnsitzen zu stoppen“, so der Ortschef.