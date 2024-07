Es bleibt heiß: Hitzewarnung für die Steiermark!

Tropennächte stehen bevor

Das heiße Wetter ist nämlich gekommen, um zu bleiben. Schon in der Nacht auf Dienstag wurden in Graz, Deutschlandsberg, Leibnitz, Bad Radkersburg und Bad Gleichenberg Tropennächte verzeichnet, in denen das Thermometer nicht unter 20 Grad sank. Tagsüber kletterten die Werte dann auf bis zu 34 Grad in Bad Radkersburg, 32,5 Grad in Hartberg und 32 Grad in Graz-Straßgang. Von Mittwoch bis Freitag sind im Südosten sogar 35 Grad zu erwarten, ein wenig „kühler“ bleibt es in der Obersteiermark.