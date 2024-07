Wenninger verlässt Rapid! Wechsel zur Austria?

Rückkehr in höhere Spielklasse

„Vor wenigen Tagen informierte die 33-jährige, seit letztem Jahr in der Abteilung Frauenfußball in der Direktion Sport des ÖFB in der Position Ligen Management der Frauen Bundesliga tätig, dass sie künftig wieder in einer höheren Spielklasse kicken möchte und daher für das in der Wiener Landesliga antretende grün-weiße Frauenteam nicht mehr zur Verfügung stehen wird“, teilt Rapid in einem Statement mit.