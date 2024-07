Wimbledon-Zoff: Spielerfrau stichelt gegen Zverev

Fritz-Box sorgt für Ärger bei Zverev

In der Box von Fritz drückten neben Riddle auch noch andere Frauen dem US-Boy die Daumen. „Seine beiden Trainer und der Physio, das sind super Typen und es ist auch nicht gegen Taylor gerichtet. Aber da waren noch andere in der Box, die wohl nicht aus der Tenniswelt kommen. Die können dann schon nerven“, beschwerte sich Zverev nach der Partie, ergänzte jedoch: „Es ist alles gut, kein Drama. Er hat sich mit zwei Sätzen in Rückstand zurückgekämpft und natürlich waren alle sehr euphorisch, sehr aufgedreht.“