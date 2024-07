Djokovic zu Fans: „Ihr könnt mir nichts anhaben!“

„Ich kenne all die Tricks“

Auf die Frage, ob er die „Ruuuuuune“-Rufe als Buhrufe missverstanden habe, stellte Djokovic klar: „Nein, nein. Ich weiß, dass sie so Rune anfeuern, aber das ist auch eine Ausrede, um zu buhen. Ich bin seit 20 Jahren auf der Tour, kenne all die Tricks.“