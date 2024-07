Alexander Zverev gegen Taylor Fritz heute LIVE

Der deutsche Olympiasieger Alexander Zverev hatte in der Runde zuvor einen Schreckmoment, darf nun aber um seine Viertelfinal-Premiere in Wimbledon spielen. Der Weltranglisten-Vierte zog am Samstag mit dem am Ende trotz eines Sturzes souveränen 6:4, 6:4 und 7:6(15) in der dritten Runde gegen den Briten Cameron Norrie in sein drittes Achtelfinale auf dem „heiligen Rasen“ ein.