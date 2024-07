Mineralwasser: Hitze lässt Umsätze sprudeln

An heißen Tagen sind die Chefs der heimischen Mineralwasserkonzerne in Jubelstimmung. Bei Temperaturen über 30 Grad Celsius greifen die Kunden besonders gerne zu Mineralwasser. „Pro +0,5° zusätzlich auf dem Thermometer bemerken wir einen Anstieg bei unseren Verkaufszahlen von ca. 15.000 Liter pro Tag“, rechnet Coca-Cola-Chef Herbert Bauer vor, denn zum Limo-Riesen gehört auch Römerquelle. Yvonne Haider-Lenz vom Marktführer Vöslauer ergänzt: „Rund 23.600 Hektoliter wurden 2023 an sogenannten Spitzentagen täglich ausgeliefert – das ist fast doppelt so viel wie an ,normalen‘ Tagen.“