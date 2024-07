Die „seltsamen Momente“ von Bayern-Neuzugang Olise

In der abgelaufenen Premier-League-Saison erzielte er in 19 Partien zehn Treffer. „Für Spieler wie Michael Olise kommen die Fans ins Stadion“, versprach Sportdirektor Christoph Freund bei der Vorstellung des Franzosen. Die Ablösesumme beträgt etwa 60 Millionen Euro inklusive Boni. Auch Medienvertreter dürfen sich in München auf eigenwillige Momente des Franzosen freuen. Nach seinem ersten Treffer für Palace, antwortete er auf die Frage, wie er die Situation empfunden habe, lapidar: „Wilfried Zaha hat den Ball zu mir gepasst. Geschossen. Getroffen.“