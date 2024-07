Geheimnis des Wortes: Vom Gerede zum Sinn

In der Ruhe und Abgeschiedenheit des ehemaligen Klosters bei der Bichlkirche in Stockenboi kann Mitte Juli jeder Interessierte lauschen und mitphilosophieren: Während einer Tagung im Robert Musil-Institut zum Thema ,Musil und die Bibel’ entstand im Vorjahr die Idee, zum Symposium. „Es soll keine Konferenz sein, sondern eine fröhliche, interessierte Zusammenkunft von Freunden und Neugierigen, die miteinander diskutieren“, so Peter Deibler, der Provisor in Karnburg und St. Michael am Zollfeld, Pastroalvikar in Maria Saal sowie Buchautor ist und als Rocksänger und Blues-Harp-Spieler begeistert.