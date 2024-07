Pannenhelfer befreit Kind aus verriegeltem Auto

Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit und schon war es geschehen. Frau O. hatte sich gerade beim Kindergarten in der Schulstraße in Amstetten eingeparkt und war aus dem Auto gestiegen, um ihren kleinen Sohn vom Rücksitz zu holen. In der Zwischenzeit – also in nur wenigen Sekunden – schnappte sich der Bub den Autoschlüssel. Auf Knopfdruck verschloss die Zentralverriegelung automatisch alle Türen des Wagens.