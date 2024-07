Drei teils schwere Unfälle auf Kärntens Straße

Deutscher Urlauber beging Fahrerflucht

Bereits zu Mittag mussten die Einsatzkräfte zu einem Unfall in die Ortschaft Gassen ausrücken. Auf der Stockenboier Landesstraße war es zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen. Zwei Radfahrer, eine 23-jährige Frau und ein 28-jähriger Mann, beide aus dem Bezirk Villach-Land, fuhren in Richtung Zlan, als ihnen in einer Kurve ein Auto auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Der Wagen wurde von einem 65-jährigen deutschen Urlauber gesteuert.