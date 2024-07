Drei Biker bei Kollision auf B 145 schwer verletzt

Ein 61-jähriger Biker aus Tschechien und seine 60-jährige Beifahrerin waren am Samstagabend kurz vor 17 Uhr am Pötschenpass in Altaussee unterwegs, als es bei einem Überholmanöver zu einem fatalen Unfall kam. Ein 27-Jähriger dürfte mehrere Pkw überholt und dabei auf ihre Fahrbahn geraten sein. Die beiden Motorräder kollidierten.