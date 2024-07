Effenberg: „Die beste Schiri-Leistung im Turnier“

Was Effenberg nicht nachvollziehen kann: „Jetzt gibt es eine große Diskussion um den vermeintlichen Handelfmeter, den die DFB-Elf nicht bekommen hat, und wie viel Pech das doch sei – ich erinnere aber auch an das Glück für Deutschland: Kroos hätte für sein Foul gegen Pedri schon nach vier Minuten die Gelbe Karte sehen müssen. Kurz danach kam er gegen Lamine Yamal erneut zu spät, hielt nochmals den Fuß drauf. Das wäre Gelb-Rot gewesen“, schreibt der ehemalige Profi in seiner Kolumne bei „t-online“.