Warum es hier keinen Elfer für Deutschland gab

Handspiel oder kein Handspiel, darüber schieden sich wieder einmal die Geister. Gastgeber Deutschland trauerte nach der 1:2-Niederlage gegen Spanien im Viertelfinale der EM am Freitag in Stuttgart einem nicht gegebenen Elfer in der 106. Minute nach. Fakt ist allerdings, dass sich Referee Anthony Taylor bei der Aufregerszene an die Handspiel-Vorgaben der UEFA gehalten hat.