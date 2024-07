England-Trio mit offenem Visier gegen Verstappen

Drei Lokalmatadore, die bei ihrem Kampf um die begehrte Goldtrophäe (sieben Kilogramm schwer, 64 Zentimeter hoch) auf der Highspeed-Strecke mit Max Verstappen einem Schwergewicht gegenübertreten. Dabei am Wochenende aber natürlich die Unterstützung von rund 400.000 britischen Fans genießen. Und die sind nach dem Beinhart-Duell von Spielberg zwischen dem Weltmeister und Norris nicht gut auf Max zu sprechen. Obgleich dieser das ganze Theater vor dem heutigen Qualifying herunterspielte. „Am Tag danach sind die Emotionen nicht mehr so groß. Ich habe mich mit Lando ausgesprochen, er ist ein großartiger Kerl, und nur darum geht’s. Es war hartes Racing, aber ich denke, das sehen wir beide so. Was der Rest sagt und denkt, geht an mir vorbei.“