Wer rast zur Pole-Position in Silverstone?

WM-Verfolger Lando Norris hat nach der folgenschweren Kollision von Spielberg mit Formel-1-Weltmeister Max Verstappen zum Auftakt seines Heim-Grand-Prix gleich zwei Bestzeiten geliefert. Der 24-jährige Brite war in beiden einstündigen Einheiten am Freitag auf dem Kurs in Silverstone im McLaren der schnellste Pilot. Er verwies seinen Teamkollegen Oscar Piastri um 0,331 Sekunden auf den zweiten Platz. Der Australier war zuvor hinter Lance Stroll (CAN/Aston) Dritter geworden.