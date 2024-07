Trachten-Party mit den Draufgängern & Hannah

Ob mit Lederhose oder im Dirndl – wer eine unvergessliche Partynacht erleben möchte, ist am 11. Juli im Arneitz Village am Faaker See genau richtig! Denn ab 18 Uhr startet dort das wohl fetzigste Trachtenfest der Sommersaison. Mega-Stimmung ist garantiert, und dies nicht zuletzt aufgrund des musikalischen Bühnen-Programms. Erst werden der Kärntner Sänger Christian Krall und die selbst ernannte österreichische „Queen of Alpenschlager“ Hannah dem Publikum so richtig einheizen und es auf Betriebstemperatur bringen.