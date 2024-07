Murray verrät: „Musste mich im Taxi übergeben“

Murray betonte, dass er gerne „für immer“ weiterspielen würde. Doch sein Körper erlaube es ihm nicht. „Physisch ist es jetzt einfach zu anstrengend. All die Verletzungen haben sich summiert. Ich liebe diesen Sport. Er hat mir so viel gegeben und mir im Laufe der Jahre viele Lektionen erteilt, die ich für den Rest meines Lebens nutzen kann. Ich will nicht aufhören, also ist es schwer“, sagte er.