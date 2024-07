Offiziell! Thiem erhält keine Wildcard für Paris

Die Hoffnungen von Dominic Thiem auf eine Wildcard für das olympische Tennisturnier in Paris haben sich nicht erfüllt. Die zwei Wildcards für ehemalige Grand-Slam- und Olympiasieger im Männerbewerb gingen wie erwartet an den zweifachen britischen Olympiasieger Andy Murray und den Schweizer Stan Wawrinka. Das geht aus der offiziellen Nennliste hervor, die der Tennis-Weltverband (ITF) am Donnerstag veröffentlichte.