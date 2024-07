Hilfeschreie lösten erfolglose Suchaktion aus

Doch nach stundenlanger, erfolgloser Suche in unwegsamem Gelände zwischen Gruberalm und Regenspitz wurde der Einsatz am Abend abgebrochen. Die Wirtin hatte berichtet, dass die Rufe nach und nach schwächer geworden seien. Auch drei weitere Zeugen hätten die Rufe gehört. Da auch die Suchflüge mit Wärmebildkameras kein Ergebnis brachten, wurde der Einsatz am Abend beendet. Zu diesem Zeitpunkt lag auch noch keine Vermisstenanzeige vor.