Ermittlungen wegen schweren Betrugs gegen Ferragni

Ferragni beteuert Unschuld

„Ich bin sicher, dass aus den Ermittlungen meine Unschuld hervorgehen wird. Ich habe volles Vertrauen in die Arbeit der Justiz und habe mich mit meinen Anwälten sofort zur Verfügung gestellt, um mit ihnen zusammenzuarbeiten und so schnell wie möglich alle Einzelheiten der Geschehnisse zu klären“, heißt es in einer Mitteilung der Geschäftsfrau am Montag.