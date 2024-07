Verband dementiert Sperre! Verwirrung um Demiral

Demiral hat nach seinem zweiten Treffer gegen Österreich am Dienstagabend im Leipziger Stadion mit beiden Händen den sogenannten Wolfsgruß, ein Handzeichen und Symbol der „Grauen Wölfe“ in den Nachthimmel gezeigt. Als „Graue Wölfe“ werden die Anhänger der rechtsextremistischen „Ülkücü-Bewegung“ bezeichnet, die in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Der Torjubel ist längst zum Politikum geworden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat deshalb etwa angekündigt, beim Viertelfinal-Spiel in Berlin dabei zu sein, um dem Team „den Rücken zu stärken“.