UEFA greift ein! Sperre für „Wolfsgrüßler“ Demiral

Es ist ein handfester EM-Skandal! Demiral hat nach seinem zweiten Treffer gegen Österreich am Dienstagabend im Leipziger Stadion mit beiden Händen den sogenannten Wolfsgruß, ein Handzeichen und Symbol der „Grauen Wölfe“ in den Nachthimmel gezeigt – und damit eine klare Botschaft in die Welt entsendet.