Sinkendes Schul-Schiff | EURO-Effekt

Sinkendes Schul-Schiff. Jetzt ist wirklich Schluss mit der Schule – nachdem vor einer Woche in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland die Zeugnisse verteilt wurden, kommen heute die Schüler in den restlichen sechs Bundesländern dran. Da bilanziert auch die kritische Lehrerin, Buchautorin und „Krone“-Kolumnistin Susanne Wiesinger. Und kommt in ihrer heutigen „Harte Schule“-Kolumne zu einem verheerenden Zeugnis: Ihrer Ansicht nach gleicht unser Schulsystem nämlich „mehr und mehr einem sinkenden Schiff“. Sie schildert das sehr plastisch: „Ich entdecke ein Orchester, das unermüdlich weiterspielt und den drohenden Untergang lieber standhaft verdrängt.“ Wobei Wiesinger „erleichtert feststellt“, dass einige ihrer „Schüler, Kolleginnen und ich selbst bereits in einem Rettungsboot sitzen“. Das sei zwar nur eine Nussschale, „aber besser als nichts“. Hoffnung auf einen anderen Ozeandampfer zu kommen, die habe jedoch niemand. So bleibe nur, die Kinder zu motivieren, „so kräftig wie möglich mit uns gemeinsam zu rudern“. Klar sei dabei aber, dass man nicht alle werde retten können. Kein schönes Szenario!