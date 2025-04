Mehrheit ist für mehr Unabhängigkeit von USA

Zwei Drittel der Befragten halten KI-Apps für entbehrlich

Die Bereitschaft, auf digitale Dienste zu verzichten, ist deutlich geringer. So würden bestenfalls 45 Prozent der Befragten auf soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram, WhatsApp oder X verzichten. Für 47 Prozent ist es denkbar, nicht mehr bei Online-Shopping-Plattformen wie Amazon oder eBay einzukaufen. 53 Prozent geben an, ohne Streamingdienste wie Netflix oder Spotify auskommen zu können. Am wenigsten schmerzlich wäre laut der Umfrage der Wegfall von KI-Anwendungen wie ChatGPT oder Alexa: Zwei Drittel der Befragten halten diese Technologien für entbehrlich.