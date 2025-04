Sonne, kräftige Gewitter und ein erster Sommertag

Am Freitag zeigt sich der Himmel über weiten Teilen Österreichs freundlich. Besonders im Westen bleibt es bis zum Nachmittag wolkenlos. Erst später ziehen aus Nordosten zunehmend Wolken auf, örtlich sind auch erste Regenschauer möglich. Am Alpenostrand weht lebhafter bis starker Wind. Die Temperaturen in der Früh liegen zwischen minus zwei und plus sechs Grad, tagsüber werden 15 bis 24 Grad erreicht.