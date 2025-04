Heftiger Gegenwind nach peinlicher Fußball-Farce

Die Wahl am 18. Mai im Zuge der Hauptversammlung in Bregenz ist nur noch Formsache. Wohnten Mittwoch die neun Landespräsidenten und der Bundesliga-Vertreter Philip Thonhauser der Sitzung bei und votierten am Ende mehrheitlich für Pröll, so stimmen in fünf Wochen in Bregenz nicht zehn, sondern 13 Personen ab: Erneut die neun Landespräsidenten plus dann vier Vertreter der Bundesliga.