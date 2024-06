Thiem trifft auf Rasen auf Monfils – heute LIVE!

Drei Jahre nach seiner folgenschweren Handgelenksverletzung kehrt Thiem also zum ATP-Turnier auf Mallorca zurück. Der 30-jährige Ex-US-Open-Sieger hat nach der Operation von Andy Murray nun auch wieder Hoffnungen auf seine Olympia-Premiere und würde dort auch spielen. Auch für die US-Open hofft er auf eine Wildcard, möchte aber im Fall der Fälle in New York auch Qualifikation spielen.