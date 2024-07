Das Wunderwasser, das auch unser Erzherzog trank

Sie war ein Marketing-Genie des frühen 19. Jahrhunderts: Johanna Reybauer, tüchtige Marburger Handelsfrau und damalige Pächterin des „Brunns zu Straden“, fragte Erzherzog Johann spontan, ob sie das beliebte Heilwasser nach ihm benennen dürfte. Der „Steirische Prinz“ nickte wohlwollend und verlieh ihr die Namensrechtsurkunde – und so heißt die sprudelnde Quelle seit 1819 „Johannisbrunnen“. Sein Name sei für immer dieses Heilbrunns höchster Glanz“, steht in goldenen Lettern auf einer edlen Marmortafel, die uns Constantin Liebe-Kreutzner mit Stolz zeigt. Der Geschäftsführer der Gleichenberger & Johannisbrunnen GmbH führt uns durch den Betrieb im Stradener Ortsteil Johannisbrunn, in dem das sagenumwobene Heilwasser in Glas- und PET-Flaschen abgefüllt und dann vor Ort sowie im Lebensmittelhandel verkauft wird.