Im Video: „Krone“ wagt sich auf die Sprungschanze!

Plötzlich liegt der Puls bei 128. In Ruhe sind’s um die 60, doch davon kann gerade keine Rede sein. Ausnahmesituation, Anspannung pur. Das Popscherl am Startbalken, die Ski in den Anlaufrillen, die Augen nur peripher auf den zig Meter entfernten (und tiefen!) Auslauf, aber fokussiert auf Signalgeber Niklas Lechner gerichtet ...