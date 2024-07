„Mbappe wird sich an die Maske gewöhnen müssen“

„Es ist furchtbar, mit einer Maske zu spielen“

Vor der Partie gegen Belgien hatte der 25-Jährige über die Spezialmaske geklagt. „Es ist furchtbar, mit einer Maske zu spielen. Ich wechsle sie immer, wenn da irgendetwas ist, was mich stört und nicht so richtig funktioniert“, hatte er gesagt. „Man sieht nicht so gut, man schwitzt darunter – dann muss man den Schweiß rauslassen. Am ersten Tag hatte ich das Gefühl, dass ich eine 3D-Brille aufhabe und dass ich es nicht selber bin, der da spielt.“