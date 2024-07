292 Millionen Euro! Rekordvertrag in der NBA

Tatum würde mit dem Vertrag seinen Teamkollegen Jaylen Brown als Rekordhalter ablösen. Brown und die Celtics hatten sich vor einem Jahr auf einen Fünfjahresvertrag mit einem Volumen von 303 Millionen US-Dollar verständigt. Er und Tatum hatten in der vergangenen Saison enormen Anteil am 18. Titel der Celtics, die sich in den NBA Finals gegen die Dallas Mavericks durchsetzten.