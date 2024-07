Rapper Kanye West auf Privatbesuch in Moskau

Seit dem Beginn der Offensive in der Ukraine hat es fast keine Auftritte von westlichen Künstlern in Russland gegeben. Die Berichte über den Besuch von West in Russland nähren nun Gerüchte über ein Konzert von Kim Kardashians Ex-Ehemann in Moskau. Das Luschniki-Stadion, das als angeblicher Auftrittsort kursiert, erklärte jedoch gegenüber staatlichen Medien, diesbezüglich keine Informationen zu haben.