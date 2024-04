Verwechselt: Kanye West verprügelt falschen Mann

Censori sei „misshandelt und missbraucht“ worden

Wie „TMZ“ berichtet, kam es am Dienstagabend im Hotel Chateau Marmont in Los Angeles zu einem bisher nicht ganz geklärten Vorfall. Insidern des Magazins zufolge soll in der Lobby der Nobelresidenz ein Mann im Vorbeigehen zufällig mit Wests Ehefrau Bianca Censori zusammengestoßen sein. Kurz danach sei der Rapper dem Mann nach draußen gefolgt und ihn dort verprügelt haben.