Toto Wolff: „Größte Dummheit in zwölf Jahren!“

Der Rückstand auf die Spitze liege noch bei etwa zwei Zehntelsekunden, sagte Wolff. Bei allen weiteren Rennen werde Mercedes jedenfalls Upgrades am Auto vornehmen, um die Lücke zu Verstappen zu schließen. Auch beim kommenden Grand Prix in Silverstone am Sonntag. In der WM-Wertung sind Russell und Hamilton weiter nur Siebenter und Achter, in den vergangenen drei Rennen fuhren die beiden aber immer in die Top 4. An der Spitze baute Verstappen trotz des verpassten Red-Bull-Heimsieges als Fünfter seinen Vorsprung um zehn Punkte auf 81 Zähler auf Norris aus. Der Brite kam nach dem harten Verstappen-Manöver nicht ins Ziel.