Verstappen kündigt an: „Werden darüber sprechen“

Viel mehr ärgert Verstappen jedoch, dass es überhaupt so weit kommen konnte. „Wir haben so viel falsch gemacht, deshalb sind wir überhaupt in diese Position gekommen. Da müssen wir uns auch einiges anschauen, was wir verbessern müssen“, gab sich der dreifache Weltmeister selbstkritisch. Die nächste Möglichkeit, Patzer auszubügeln, bietet sich dem 26-Jährigen in einer Woche, wenn die Formel 1 in Silverstone haltmacht.