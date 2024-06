„Wollten da sein, um die Scherben aufzuheben!“

Während der Sprintsieger vom Samstag mit einem Reifenschaden in die Boxengasse rollte und am Ende noch ins Ziel kam, musste Norris aus seinem McLaren enttäuscht aussteigen. Der WM-Leader baute seinen Vorsprung beim Heimrennen deshalb aus, der Niederländer führt vor dem Rennen in Silverstone in der kommenden Woche komfortable 81 Punkte vor Norris. Der WM-Dritte Charles Leclerc im Ferrari verfehlte nach einem verpatzten Rennen als Elfter die Punkteränge.