Der Mölltal-Bomber wandelt auf Papas Spuren

Lange hielt es den FC Mölltal nicht in der 2. Klasse A! Denn nach dem Abstieg in der Vorsaison schaffte man direkt wieder den Aufstieg. Nur eine einzige Partie verlor man – gegen Nußdorf II (1:5) am 16. September – dazu kamen zwei Remis und ganze 23 Siege. Die Meisterschaft beendete man sogar mit 18 ungeschlagenen Spielen in Serie, davon konnte man 17 gewinnen. Zudem feierten die Mölltaler den zweithöchsten Saisonsieg im Unterhaus – ein 17:0 über Nikolsdorf (nur der 18:0-Erfolg von ATSV Wolfsberg II über St. Stefan/Lav. II war noch höher).