Zahlreiche Drogenpakete in lang konfisziertem Auto

Die heiße Ware war die ganze Zeit am Parkplatz der Autobahnpolizei

Das serbische Pärchen wurde an Ort und Stelle verhaftet – drei Monate später vor dem Gericht in Klagenfurt verurteilt und seit Längerem bereits an Serbien ausgeliefert. Anders als deren sichergestellter Schmuggelwagen – denn dieser blieb bis auf Weiteres auf dem Parkplatz der Autobahnpolizei Villach geparkt. Was die Beamten bis vor Kurzem allerdings nicht ahnten: Sie hatten die ganze Zeit über „heiße Ware“ auf ihrem Areal deponiert.