„Dankbar, dass mich in Österreich keiner wollte!“

krone.at: Jetzt mag das kleine Nieciecza nicht der Nabel der Fußball-Welt sein – mit Bnei Sachnin und Maccabi Bnei Reineh in Israel hast Du bereits davor noch ungewöhnlichere Engagements gewagt. Wie bist Du dazu gekommen, ausgerechnet in dieser Ecke der Welt Dein Glück zu versuchen?

Lukas Spendlhofer: Vor dem Engagement in Sachnin bin ich in Italien in der Serie B bei Ascoli gewesen, meine erste Station nach Sturm Graz. Die Hinrunde dort ist eigentlich in Ordnung gewesen, ich habe wohl 80 Prozent der möglichen Spielminuten gemacht – also es ist für mich persönlich zufriedenstellend gewesen. Im Winter hat man bei Ascoli dann den Trainer gewechselt – der ist gekommen und hat direkt beim ersten Mal zu vier, fünf Spielern gesagt: „Auf euch zähle ich nicht!“ Ich bin auch darunter gewesen. Über den damaligen Sportdirektor von Ascoli, ist dann der Kontakt mit den Israeli zustande gekommen hereingekommen und ich habe mir gedacht: Bevor ich jetzt sechs Monate auf der Bank sitze, warum nicht dort Spielpraxis mitnehmen? Am Anfang musste ich mich im Internet über Israel informieren, dann habe ich mit meiner Frau gesprochen und wir haben gesagt: „Let’s do it.