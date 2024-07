Portugal gegen Slowenien – ab 21 Uhr LIVE

Portugal nimmt das Achtelfinale der Fußball-EM in Deutschland gegen Underdog Slowenien in Frankfurt als großer Favorit in Angriff. Cristiano Ronaldo und Co. sind aber aufgrund einer 0:2-Testspiel-Niederlage im ersten direkten Duell am 26. März dieses Jahres in Ljubljana gewarnt. Der 39-jährige Star hofft bei seinem vierten Einsatz auf sein erstes Tor bei dieser Endrunde, damit würde er zum ältesten EM-Torschützen aller Zeiten aufsteigen.