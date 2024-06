Argentinien weiter souverän, Kanada bucht Ticket

Chile schwächt sich selbst

In Orlando reichte den Kanadiern das 0:0 gegen Chile, um als Gruppenzweiter hinter Argentinien ins Viertelfinale zu kommen. Chile, das gewinnen hätte müssen, hatte sich durch Gelb-Rot für Gabriel Suazo selbst geschwächt. Heftige Proteste der Südamerikaner halfen nicht. Die Chilenen flogen damit zum ersten Mal seit 2004 bereits in der Gruppenphase aus dem Turnier und trafen in den drei Spielen nicht ein einziges Mal.