„Geparktes“ Surfbrett löste Großeinsatz aus

Urlauber meldete sich

Trotz Unterstützung aus der Luft konnten die Taucher aber niemanden finden. Dann die erleichternde Meldung: „Gegen 16.30 Uhr nahm ein Urlauber mit der Einsatzleitung Kontakt auf und teilte mit, dass er das Surfbrett an der Örtlichkeit vorübergehend geparkt habe.“ So konnten die Einsatzkräfte der ÖWR Faak am See, der BF Klagenfurt, HF Villach, FF Faak am See, Drobollach und Velden und Velden wieder einrücken.